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Samsun'da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu Karayolu'nun 57. kilometresi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferda Çelik idaresindeki 52 DH 615 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan kontrolsüz olarak yola çıkan Kenan Mammadov yönetimindeki 20 EV 870 çekici ve 20 ZB 870 yabancı plakalı tıra çarptı. Kazada, sürücü Ferda Çelik ile Havva Çelik (42) ve Tarık Yahya Çelik (6) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Havva Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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