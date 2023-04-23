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Samsun'da otomobilin elektrikli bisiklete çaptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da otomobilin elektrikli bisiklete çaptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Hüsnü Şinoforoğlu (68) yönetimindeki 06 DY 5039 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolunda Sündüs Aydoğan'ın (68) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Aydoğan, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Aydoğan Samsun Bafra Güncel Haberler

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