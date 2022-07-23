Samsun'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Samsun'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin devrilip sürüklenmesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin devrilip sürüklenmesi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, önceki gece Unkapanı Mahallesi'nde bayır aşağı indiği sırada kontrolden çıktı.

Yolun solundaki apartmanın duvarına çarpan otomobil, devrildi.

Otomobil, yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kaza anı ve yaşananlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

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