Üye Girişi
Haberi Paylaş
Samsun'da otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 06 GDV 01 plakalı otomobil, Yenice Kavşağı yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen çifte çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Asiye Demirci (64) olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Osman Demirci (70) yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Asiye Demirci'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title