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Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yayadan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yayadan biri hayatını kaybetti, diğeri ise hastanede tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan yayalar hastaneye kaldırıldı, ancak biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yayadan biri öldü, yaralanan diğeri hastanede tedavi altına alındı.

O.Ç. (59) idaresindeki 55 RA 268 plakalı otomobil, Durusu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. (69) ve A.K'ye (51) çarptı.

Ağır yaralanan S.K. ve A.K, çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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