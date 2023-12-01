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Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yayadan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

1 Aralık 2023 11:41 Son Güncelleme: 11:42 Abone Ol

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yayadan biri hayatını kaybetti, diğeri ise hastanede tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan yayalar hastaneye kaldırıldı, ancak biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.