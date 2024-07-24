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Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, yol kenarına park etmiş araçların arasından çıkan bir yayaya çarptı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle 1402. Sokak'ta seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 44 AEC 208 plakalı otomobil, yol kenarına park etmiş araçların arasından yola çıkan Hatice Y'ye (61) çarptı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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