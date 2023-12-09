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Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaya yaralandı. Kaza sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Emrah Kılıç'ın (24) kullandığı 55 NP 128 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Koca Yusuf Sokak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Akyasan'a (22) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Emrah Kılıç Samsun Bafra Olaylar Güvenlik Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

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