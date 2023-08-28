Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Güncel Haberler
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Fatih Mahallesi yeni kaymakamlık binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S'nin kullandığı 55 AGF 829 plakalı otomobil, yaya Y.T'ye çarptı. Yaralanan yaya olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel