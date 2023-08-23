Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Canik ilçesinde B.Ş. tarafından kullanılan bir otomobil, 100. Yıl Bulvarı Canik Kaymakamlığı yanında yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Bozkurt'a çarptı. Bozkurt, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sürücü ise ifadesi için Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü.
Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
B.Ş'in kullandığı 55 BKR 77 plakalı otomobil, 100. Yıl Bulvarı Canik Kaymakamlığı yanında yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Bozkurt'a (49) çarptı.
Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, ifadesi için Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel