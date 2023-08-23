Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde B.Ş. tarafından kullanılan bir otomobil, 100. Yıl Bulvarı Canik Kaymakamlığı yanında yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Bozkurt'a çarptı. Bozkurt, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sürücü ise ifadesi için Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü.