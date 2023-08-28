Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Haşim Salur (72) yönetimindeki 55 AGF 829 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Yeni Hükumet Konağı önünde, yolun karşına geçmeye çalışan Yalçın Türköz'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Türköz, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel