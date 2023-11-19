Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'un Terme ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Yalı Mahallesi Çamlık Caddesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.H. (34) idaresindeki 61 AFR 029 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Mangan'a (78) çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından kadın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Fatma Mangan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN