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Samsun'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Samsun- Ordu kara yolu Makasbaşı Camisi mevkisinde Ayvacık yolu istikametine giriş yapan Nizamettin P. (70) idaresindeki 55 ABL 153 plakalı SUV tipi otomobil, Ayvacık yolunda seyir halinde olan ve şerit değiştiren Recep Yeşilyurt (63) yönetimindeki 55 ARA 416 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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