Samsun'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Fatoş Şahin'in (47) kullandığı 49 - ZTZ - 2 yabancı plakalı otomobil, Kızılırmak Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde, Mustafa Şahin (23) yönetimindeki 55 NF 230 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekibince yaralı motosiklet sürücüsü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel