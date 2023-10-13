Samsun'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin çarptığı kadın, kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. Yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının bir akrabasının cenazesine gittiği öğrenildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Ö. (36) idaresindeki 06 GB 150 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Şeker Fabrikası önünde yol kenarında bekleyen Kıymet Düzgün'e (42) çarptı.
Ağır yaralanan Düzgün, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Düzgün'ün, bir akrabasının cenazesine gittiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel