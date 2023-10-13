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Samsun'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin çarptığı kadın, kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Şeker Fabrikası önünde meydana geldi. Yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının bir akrabasının cenazesine gittiği öğrenildi.