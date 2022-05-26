Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Haberler

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Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi.

Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi.

B.B'nin kullandığı 55 AGE 378 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Berra Yelken'e (18) çarptı.

Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan Yelken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere Irmak Polis Merkezine götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

Karşıyaka, Samsun, Yelken, Canik, Güncel, Haberler

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