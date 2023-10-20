Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklette 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Ç.E. idaresindeki 55 ATT 54 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Mehmet Ali Usta'nın (48) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisikletteki sürücü ile yabancı uyruklu yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN