Üye Girişi
Haberler
Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Nuri Kızılkaya (48) yönetimindeki 55 AFT 532 plakalı otomobil, Kızılırmak Mahallesi Mumcu Sokak'ta, yol kenarında yürüyen Mehmet Ermiş Keskin'e (14) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Keskin, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Mehmet Ermiş Samsun Bafra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title