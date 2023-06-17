Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Nuri Kızılkaya (48) yönetimindeki 55 AFT 532 plakalı otomobil, Kızılırmak Mahallesi Mumcu Sokak'ta, yol kenarında yürüyen Mehmet Ermiş Keskin'e (14) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Keskin, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel