Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vezirköprü istikametinden Tahtaköprü Mahallesi'ne giden Ayhan D. (32) yönetimindeki 06 PCT 91 plakalı otomobil, Bakla Mahallesi'nde Barış K'ye çarptı.
Yaralanan ve sağlık ekibince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel