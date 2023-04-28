Üye Girişi
Haberi Paylaş
Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vezirköprü istikametinden Tahtaköprü Mahallesi'ne giden Ayhan D. (32) yönetimindeki 06 PCT 91 plakalı otomobil, Bakla Mahallesi'nde Barış K'ye çarptı.

Yaralanan ve sağlık ekibince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

Vezirköprü Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title