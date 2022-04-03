Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklette bulunan iki kişi yaralandı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Orta Mahalle Mezbahane Caddesi'nde yol kenarında ilerleyen Y.E.Ş. ve U.A'nın bulunduğu bisiklete çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan Y.E.Ş. ve U.A, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, bisiklete çarparak kaçan otomobilin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.