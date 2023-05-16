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Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Mehmet Kaya (67) yönetimindeki 55 YF 724 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde, yaya geçidinden bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Zengin'e (78) çarptı.

Otomobilin camına çarparak savrulan Zengin, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekibi ve sağlık görevlileri gönderildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince ambulansa alınarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Mehmet Kaya Samsun Bafra Güncel Haberler

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