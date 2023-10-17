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Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.