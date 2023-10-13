Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan çocuk, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çaptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.C. idaresindeki 28 ABB 924 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu sanayi ışıkları mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen İ.T'nin (16) kullandığı bisiklete çarptı.
Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel