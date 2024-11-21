Samsun'da Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin çarptığı üç tekerlekli bisikletin sürücüsü Zekiye Çağır hastaneye kaldırıldı. Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı üç tekerlekli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Faruk Acar (30) yönetimindeki 55 AEJ 102 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi'nde Zekiye Çağır'ın (64) kullandığı üç tekerlekli bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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