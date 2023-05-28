Samsun'da Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan C.K, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kategori: Otomobil
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Hamit Şahin'in (33) kullandığı 06 CGV 69 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi'nde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan C.K'ye (55) çarptı.
Kazada yaralanan C.K, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan alkol testinde C.K'nin 2,70 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel