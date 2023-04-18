Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Turgut Öner'in (50) kullandığı 55 ADR 640 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Alaçam Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta bisiklet sürücüsü Atalay Bekar'a (56) çarptı.
İhbar üzerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel