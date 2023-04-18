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Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Turgut Öner'in (50) kullandığı 55 ADR 640 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Alaçam Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta bisiklet sürücüsü Atalay Bekar'a (56) çarptı.

İhbar üzerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Alaçam Bafra Güncel Haberler

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