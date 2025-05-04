Samsun'da Otomobilin Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, bisikletli 11 yaşındaki A.D. otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesinde seyreden İ.Ç. (64) idaresindeki 55 AOU 397 plakalı otomobil, 458. Sokaktan çıkan bisikletli A.D'ye (11) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel