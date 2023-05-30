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Samsun'da Otomobilin Bariyere Çarptığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Samsun'da Otomobilin Bariyere Çarptığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Mehmet Bolat (47) yönetimindeki araç kaldırıma çıkarak bariyere çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Bolat (47) yönetimindeki 57 AU 856 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu İshaklı Mahallesi'nde kaldırıma çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Mehmet Bolat Samsun Bafra Güncel Haberler

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