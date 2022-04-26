Samsun'da otomobilin ayağının üzerinden geçtiği yaya yaralandı
AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin ayağının üzerinden geçtiği yaya yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin ayağının üzerinden geçtiği yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.B. idaresindeki 38 VP 063 plakalı otomobil, Sarıcalı Mahallesi Zübeyde Hanım Meydanı'nda yolun karşısına karşıya geçmek isteyen O.Ö'nün ayağının üzerinden geçti.
Yaralanan O.Ö, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Yaşar Karaman - Güncel