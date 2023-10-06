Samsun'da otomobilde sentetik ecza hapı ele geçirildi
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Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 51 adet sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir otomobilde sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Yeni Otogar karşısından Yakakent istikametine giden otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, araç ile B.K'nin (24) üzerinde yaptıkları aramada 51 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Kaynak: AA / Güncel