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Samsun'da otomobilde sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 51 adet sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.