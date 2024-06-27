Samsun'da Otomobil Yangını: Büyük Hasar Oluştu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangında otomobil büyük çapta hasar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Hasan C. yönetiminde 55 EC 590 plakalı otomobilin motor bölümünde Karaköy Mahallesi Kunduz Ormanı yolunda seyir halindeyken yangın çıktı.
Otomobili durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyerek aracın tamamını saran alevler, itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.