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Samsun'da Otomobil ve Traktör Çarpışması: 2 Yaralı

Samsun'da Otomobil ve Traktör Çarpışması: 2 Yaralı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Seyfettin Yıldırım (70) yönetimindeki 55 HE 599 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolunda Hasan Köprülü'nün (48) kullandığı 60 AL 519 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yıldırım ile Köprülü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Seyfettin Yıldırım Samsun Bafra Güncel Haberler

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