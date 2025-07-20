Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ş.G. (60) idaresindeki 41 TY 429 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda C.A. (44) yönetimindeki 55 BAL 13 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan B.A. (45) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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