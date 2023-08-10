Samsun'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda Furkan B'nin kullandığı 55 AKE 157 plakalı motosiklet ile Fatih A. idaresindeki 55 AGU 760 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Furkan B, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel