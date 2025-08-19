Samsun'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 2 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu Zeynep D. ve Neslihan İ. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ordu istikametinde ilerleyen Mehmet Emin D. (20) idaresindeki 61 AFE 709 plakalı otomobil, Sebze Meyve Toptancı Hali yakınında Halil K. (48) yönetimindeki 52 EC 561 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Zeynep D. (41) ve Neslihan İ. (40) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
