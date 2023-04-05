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Samsun'da otomobil tramvay durağına çarptı

Samsun'da otomobil tramvay durağına çarptı

Güncel Haberler

Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tramvay durağına çarptı.

Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tramvay durağına çarptı.

İlçenin Pelitköy Mahallesi'nden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Yasemin Ö. yönetimindeki 55 AFC 738 plakalı otomobil, tramvay durağına çarptı.

Duraktaki 5 yolcu ile yaya geçidinden geçen bir kişi, otomobilden son anda kurtuldu.

Yaralanan olmayan kazada tramvay istasyonunda ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobil çevredekilerin yardımıyla tramvay hattından çıkarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Pelitköy Samsun Güncel Haberler

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