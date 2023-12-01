Samsun'da otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkan bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Yusuf Eren Okur(32) idaresindeki 34 PG 6468 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Nur Okur(23) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN