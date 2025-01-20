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Samsun'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi, Sürücü Yaralandı

Samsun'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde Cemal A'nın kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Cemal A'nın kullandığı 55 TS 264 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Adalar mevkisinde kontrolden çıkarak savruldu.

Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü, yaralandı.

Kentteki özel hastaneye kaldırılan Cemal A. tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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