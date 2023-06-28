Samsun'da Otomobil Su Kanalına Girdi, Bir Kişi Yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin su kanalına girmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin su kanalına girmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhsin A. idaresindeki 55 KK 053 plakalı otomobil, Bölmeçayır Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına girdi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel