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Samsun'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop'tan Samsun yönüne giden Yunus Eren Okur (32) yönetimindeki 34 PG 6468 plakalı otomobil, Göltepe Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan motosiklet ve reklam panolarına çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan eşi Merve Nur Okur yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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