Samsun'da Otomobil Sahibini Bıçaklayan 3 Kişi Yakalandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde otomobilin lastiklerini kesip, kendilerini fark eden sahibi Ali Büyükdeniz'i (55) 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçan 3 kişi yakalandı.

Olay, 18 Temmuz saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Büyükdeniz, otomobilinin lastiklerini keserken gördüğü 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüpheliler, Büyükdeniz'i sağ bacağından 3, sırtından ise 2 kez bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Büyükdeniz, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Büyükdeniz'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ş.E.A. (16), B.T. (17) ve F.C.A.'yı (17) dün yakalayarak gözaltına aldı.