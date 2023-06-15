Samsun'da otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Efekan S. (24) idaresindeki 55 AJV 604 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Muhammed Yasin A. (19) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel