Samsun'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete arkadan çarpan otomobil nedeniyle gerçekleşti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cihan K. idaresindeki 55 ASF 616 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Sevgican A. (33) yönetimindeki 55 ARP 116 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel