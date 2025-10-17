Samsun'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: Bir Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde dönüş yapmaya çalışan bir otomobil, motosiklete çarparak kazaya yol açtı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Erkan D'nin kullandığı 55 AVL 232 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Lise Caddesi ile Saadet Caddesi kavşağında dönüş yapmak istediği sırada Berat T. idaresindeki 55 AID 083 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.
Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel