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Samsun'da otomobil-motosiklet çarpışması: 2 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Ragip G.'nin (46) yönetimindeki 55 JJ 738 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarında, Yunus Emre A.'nın (19) kullandığı 55 AIU 728 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Sağlık ekibince motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Emirhan A. (19) tedavileri yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Yunus Emre Samsun Bafra Güncel Haberler

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