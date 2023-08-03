Samsun'da otomobil-motosiklet çarpışması: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.