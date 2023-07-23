Samsun'da Otomobil Köprünün Korkuluklarına Çarptı: 3 Yaralı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil köprünün korkuluklarına çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Oğuzhan A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Gelemen mevkisindeki köprünün korkuluklarına çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Efecan Ö. ve Fatihcan S. yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel