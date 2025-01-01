Samsun'da Otomobil Kazası: Bir Yaralı
Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mesut B. idaresindeki 23 LA 798 plakalı otomobil, yol kenarından ana yola çıkan Ali B'nin kullandığı 55 LD 942 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan Ali B, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel