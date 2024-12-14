Samsun'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Erol Kaba idaresindeki 06 AU 0844 plakalı otomobil, Havza-Vezirköprü kara yolu Güvenbeli mevkisinde karşı yönden gelen Oğuzhan Akdemir'in kullandığı 55 ALS 869 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Medine Akdemir ve Hakan Yüksel, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Medine Akdemir, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.