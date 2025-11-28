Samsun'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğun sis nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yoğun sisin etkili olduğu Vezirköprü-Havza kara yolu Meşeli Mahallesi mevkisinde Arif A. idaresindeki 34 E 7058 plakalı otomobil ile Adem K'nin kullandığı 54 VA 104 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Zöhre A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel