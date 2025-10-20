Samsun'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ö.T.B. (32) idaresindeki 55 PB 556 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde yoldan çıkarak boş araziye girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüyle otomobilde bulunan S.Ö. (36) ve M.T. (25) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel