Samsun'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 1'i yaya 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
İbrahim S'nin (45) kullandığı 55 AOR 925 plakalı otomobil, Mimarsinan Mahallesi Alparslan Bulvarı Mimarsinan Camisi yanındaki kavşakta yayalara yol vermek için yavaşlayan Recep Y. idaresindeki 55 EY 911 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 55 EY 911 plakalı otomobil, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan Fethiye Ş'ye (42) çarptı.
Kazada, yaya ile otomobil sürücüsü İbrahim S. ile yanındaki Kadir D. (65) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel